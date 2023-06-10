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Erzincan'da 1,3 tonluk kurbanlık boğa "Toro" alıcısını bekliyor

Erzincan'da 1,3 tonluk kurbanlık boğa "Toro" alıcısını bekliyor

Erzincan'da, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki boğa, 150 bin liradan satışa çıkarıldı.

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Merkeze bağlı Gümüştarla köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Camekan'ın çiftliğinde büyüttüğü 30 aylık "Toro" ismini verdiği Holstein cinsi boğa, 1 ton 300 kilogramlık ağırlığa ulaştı.

Camekan, AA muhabirine, baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini sürdürdüğünü söyledi.

"Bir babayiğit arıyoruz"

Çiftliklerinde doğup büyüyen Toro'nun günde 20 kilogram yem tükettiğini belirten Cemekan, "Toro'nun annesi Holstein babası montofon cinsidir. Hayvanımız etli bir hayvan ve bunu Kurban Bayramı'nda alacak bir babayiğit arıyoruz. Çok iddialı konuşuyorum Erzincan’ın en iyi boğası bizdedir." dedi.

Toro'nun günlük yonca, saman, mısır silajı ve fenni yem tükettiğini aktaran Cemekan, "Kurbanlık Toro, 30 aylık yaklaşık 1 ton 300 kilogramdır. Fiyatı 150 bin liradır, alıcıları bekliyoruz." diye konuştu.

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