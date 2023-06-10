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Brahim Diaz, Real Madrid’e geri döndü ve sözleşmesini uzattı

Brahim Diaz, Real Madrid’e geri döndü ve sözleşmesini uzattı

Real Madrid, 3 sezondur Milan'da kiralık olarak forma giyen İspanyol futbolcu Brahim Diaz'ın takıma geri döndüğünü ve sözleşmesinin de 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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La Liga ekibi Real Madrid, 3 sezondur kiralık olarak Milan forması giyen İspanyol futbolcu Brahim Diaz’ın takıma geri döndüğünü ve sözleşmesinin de 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. 23 yaşındaki futbolcu, Milan’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve İtalyan temsilcisiyle 1 İtalya Lig şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde oynama başarısı gösterdi.

İspanyol futbolcu, Milan ile bu sezon 33 lig, 10 Şampiyonlar Ligi ve 1’de İtalya Kupası olmak üzere toplam 44 maçta forma giyerken, 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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