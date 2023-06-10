Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Aguero taksi bulamadı: Gökhan Gönül arabasını verdi

Arjantinli eski futbolcu Sergio Aguero, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini izlemek üzere geldiği İstanbul’da taksi bulmakta zorlandı. Yemek yediği mekânın kapısında yarım saat bekleyen Aguero’nun imdadına meslektaşı Gökhan Gönül yetişti.

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Manchester City’nin eski yıldızı Sergio Aguero, takımın Inter’le oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için Türkiye’ye geldi. Aguero önceki akşam Arnavutköy’deki bir balıkçıda yemek yedi.

Bir arkadaşıyla geldiği mekandan gece yarısına doğru ayrılan eski futbolcu, kapıda taksi beklemeye koyuldu.

20 milyon liralık jest

Sergio Aguero mekanın önünde yarım saat bekledi, ancak bir türlü boş taksi bulamadı. Aynı yerde bir mekânı bulunan Gökhan Gönül, Sergio Aguero’dan haberdar olunca soluğu yanında aldı. Aguero’ya “Taksi bulmanız çok zor. Sizi kendi aracımla gönderebilirim” diyen milli futbolcu, olumlu yanıt alınca 20 milyon liralık lüks aracını iki arkadaşa tahsis etti. Aguero ve arkadaşı, konakladıkları otele bu araçla döndü.