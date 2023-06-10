BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  SPOR

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Aguero taksi bulamadı: Gökhan Gönül arabasını verdi

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Aguero taksi bulamadı: Gökhan Gönül arabasını verdi

Arjantinli eski futbolcu Sergio Aguero, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini izlemek üzere geldiği İstanbul’da taksi bulmakta zorlandı. Yemek yediği mekânın kapısında yarım saat bekleyen Aguero’nun imdadına meslektaşı Gökhan Gönül yetişti.

Abone ol

Manchester City’nin eski yıldızı Sergio Aguero, takımın Inter’le oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için Türkiye’ye geldi. Aguero önceki akşam Arnavutköy’deki bir balıkçıda yemek yedi.

Bir arkadaşıyla geldiği mekandan gece yarısına doğru ayrılan eski futbolcu, kapıda taksi beklemeye koyuldu.

20 milyon liralık jest

Sergio Aguero mekanın önünde yarım saat bekledi, ancak bir türlü boş taksi bulamadı. Aynı yerde bir mekânı bulunan Gökhan Gönül, Sergio Aguero’dan haberdar olunca soluğu yanında aldı. Aguero’ya “Taksi bulmanız çok zor. Sizi kendi aracımla gönderebilirim” diyen milli futbolcu, olumlu yanıt alınca 20 milyon liralık lüks aracını iki arkadaşa tahsis etti. Aguero ve arkadaşı, konakladıkları otele bu araçla döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'den Ukrayna'ya selle mücadele için dev yardım!
İngiltere'den Ukrayna'ya selle mücadele için dev yardım!
Brahim Diaz, Real Madrid’e geri döndü ve sözleşmesini uzattı
Brahim Diaz, Real Madrid’e geri döndü ve sözleşmesini uzattı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Kapadokya’da Selda Bağcan ve Seksendört rüzgarı esti
Kapadokya’da Selda Bağcan ve Seksendört rüzgarı esti
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Fenerbahçe'ye Manchester United'dan genç yıldız! Görüşmeler başladı...
Fenerbahçe'ye Manchester United'dan genç yıldız! Görüşmeler başladı...
Sakarya'da BMX Supercross European Cup heyecanı
Sakarya'da BMX Supercross European Cup heyecanı
Eda Ece paraya para demedi! Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı: Saniyede...
Eda Ece paraya para demedi! Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı: Saniyede...
Erzincan'da 1,3 tonluk kurbanlık boğa "Toro" alıcısını bekliyor
Erzincan'da 1,3 tonluk kurbanlık boğa "Toro" alıcısını bekliyor
Nevşehir'de özel sporcular masa tenisi müsabakaları yapıldı
Nevşehir'de özel sporcular masa tenisi müsabakaları yapıldı
İran'ın, Irak'ta tutulan 2,7 milyar doları serbest bırakıldı
İran'ın, Irak'ta tutulan 2,7 milyar doları serbest bırakıldı