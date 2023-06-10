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İstanbul’da feci olay! Çocukların av tüfeğiyle oyunu kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul’da feci olay! Çocukların av tüfeğiyle oyunu kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL Bayrampaşa’da yatağın altındaki bazadan çıkardıkları av tüfeğiyle evde oyun oynayan 3 çocuktan 1’i silahın ateş almasıyla başından vuruldu. 16 yaşındaki Mert Cesur olay yerinde hayatını kaybederken silahı ateşleyen 14 yaşındaki M.B.E. gözaltına alındı.

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Olay, dün gece Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki Mert Cesur ve 14 yaşındaki M.B.E. oyun oynamak için arkadaşları Y.S.T.’nin evine gitti. Odada yalnız kalan çocuklar, Y.S.T.’nin abisine ait olan ruhsatlı av tüfeğini yatağın altındaki bazadan çıkararak oynamaya başladı.

M.B.E.’nin elinde bulunan av tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Mert Cesur'un başına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, kanlar içerisinde yere yığıldı. Y.S.T.’nin ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cesur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Cesur'un cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.B.E. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

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