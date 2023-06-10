Ukrayna'nı Bakhmut kentinde roller tersine dönüyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Kuvvetleri Sözcüsü Serhiy Cherevaty, Ukrayna ordusunun Bakhmut yönünde bin 400 metre ilerlediğini duyurdu.

Abone ol

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Bahkmut kentinde şiddetli çatışmalar sürüyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Kuvvetleri Sözcüsü Serhiy Cherevaty katıldığı televizyon programında, Ukrayna ordusunun Bakhmut yakınlarındaki cephe hattının bazı noktalarında bin 400 metreye kadar ilerlediğini söyledi.

Cherevaty, "Düşmana saldırılar düzenlemeye çalışıyoruz, karşı saldırı yapıyoruz. Cephenin farklı kesimlerinde bin 400 metreye kadar ilerlemeyi başardık" diye konuştu. Cherevaty, Ukrayna kuvvetlerinin Rus askerlerine ağır kayıplar verdirdiğini, bölgedeki askeri teçhizatı da imha ettiğini belirtti.

Rus ordusunun da Ukrayna birliklerini vurmaya çalıştığını aktaran Cherevaty, Ukrayna ordusuna 8 hava, 330 topçu saldırısı gerçekleştirildiğini kaydetti.