BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  SAĞLIK

Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastadan güzel haber! Bakan Fahrettin Koca 'Yeni akciğerle ilk nefes' notuyla paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer naklinin üzerinden 24 saat geçtiğini, 68 yaşındaki hastanın iyi durumda olduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, paylaşımına "Yeni akciğerle ilk nefes" notunu da ekledi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla, nakil yapılan hastanın görüntüsünü paylaştı.

Dün, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye akciğer nakli yapıldığını belirten Koca, "Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM akciğer nakli ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çok şaşıracaksınız: Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Onu kimse görmemişti...
Foto Galeri Çok şaşıracaksınız: Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Onu kimse görmemişti... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gönül Dağı nerede çekiliyor, hangi şehirde? Gönül Dağı gerçek mi?
Gönül Dağı nerede çekiliyor, hangi şehirde? Gönül Dağı gerçek mi?
Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu: İtalyan devi Nicolo Zaniolo'nun peşinde!
Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu: İtalyan devi Nicolo Zaniolo'nun peşinde!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
İstanbul’da feci olay! Çocukların av tüfeğiyle oyunu kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul’da feci olay! Çocukların av tüfeğiyle oyunu kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Kolombiya'da uçak kazasından kurtulan çocuklara 40 gün sonra ulaşıldı
Kolombiya'da uçak kazasından kurtulan çocuklara 40 gün sonra ulaşıldı
Goldman Sachs ekonomistinden Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan değerlendirmesi
Goldman Sachs ekonomistinden Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!
Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Aguero taksi bulamadı: Gökhan Gönül arabasını verdi
Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Aguero taksi bulamadı: Gökhan Gönül arabasını verdi
İngiltere'den Ukrayna'ya selle mücadele için dev yardım!
İngiltere'den Ukrayna'ya selle mücadele için dev yardım!
Brahim Diaz, Real Madrid’e geri döndü ve sözleşmesini uzattı
Brahim Diaz, Real Madrid’e geri döndü ve sözleşmesini uzattı