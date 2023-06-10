Gülşen ters köşe yaptı sosyal medya yıkıldı! Sahne kıyafeti yine olay oldu: "Her hali çok güzel"

Sahne tarzı ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Gülşen dün akşam sevenleriyle buluştu. Kırmızı saçlarıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı bu defa farklı sahne kostümüyle dikkat çekti. Spor tarzı ile herkesi şaşırtan Gülşen'in kombinine yorum yağdı.

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Sıklıkla gündem yaratan ünlü şarkıcı Gülşen, ODTÜ Vişnelik yaz konserinde 6 bin kişiye konser verdi. Her kıyafetiyle çok konuşulan ünlü şarkıcı bu defa spor sahne tarzıyla dikkat çekti.

Farklı sahne kıyafetlerine alışık olduğumuz Gülşen'in bu seçimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahne tarzında değişiklik yaparak eşofman giymeyi tercih eden ünlü ismin şıkır şıkır küpeleri de dikkatlerden kaçmadı.

Gülşen'in spor kombinine sosyal medyada; 'Ters köşenin kralını yapmış', 'Çok güzel olmuş', 'Eşofmanla mı sahneye çıkmış?', 'Her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

İç çamaşırlı kombini çok konuşulmuştu

Son sahne kıyafetiyle gündem olan Gülşen iki farklı kostüm giymeyi tercih etmişti. Ünlü şarkıcı ilk kombininde beyaz dantel pantolon üzerine iç çamaşırı giymişti.

Konser görüntülerinin sosyal medyaya yayılmasıyla birlikte ünlü şarkıcının tarzına yorum yağmıştı. En dikkat çeken yorum ise oyuncu Arda Kural'dan gelmişti.

Ünlü oyuncu Gülşen'in sahne kıyafetine "Eskiden çocuk bezleri yoktu, muşambası vardı. O sandım ama yakışmış" yorumu yapmıştı.