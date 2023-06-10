Gönül Dağı Elif kim oynuyor, gerçek adı nedir? Elif Hemşire kim, Zümre Meğreli dizileri

TRT 1'in en çok sevilen dizisi Gönül Dağı'na bu akşam Elif Öğretmen damga vuracak. Kenan Doktor ile evlendikten sonra hasta olan Hemşire Elif ölecek mi sorusu seyircinin gündeminde. Peki Gönül Dağı'nda Elif Hemşireyi kim oynuyor, gerçek adı nedir? Sevilen dizide Elif, hemşiredir. Zümre Meğreli oynamaktadır.

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TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam seyirciyi yine göz yaşına boğacak. Gönül Dağı Elif tam mutluluğu buldu. Kenan ile evlendi artık her şey yolunda derken bu seferde Elif’i hastalık buldu. Babasının hastalığı Elif’e genetik olarak geçmiş. Maalesef Elif’te artık babasının hastalığını taşıyor. Elif babasına bir böbreğini vermişti. Babası bu şekilde iyileşmişti. Peki Gönül Dağı'nda Elif Hemşireyi kim oynuyor, gerçek adı nedir? Sevilen dizide Elif, hemşiredir. Zümre Meğreli oynamaktadır.

Zümre Meğreli kaç yaşında?

Zümre Meğreli, 1998 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde rol alarak başlayan Zümre Meğreli, kameralar karşısına ilk kez Gönül Dağı dizisi ile geçmiştir. Dizide hemşire Elif karakterini canlandırmaktadır.

Gönül Dağı gerçekte var mı?

Mustafa Çiftçi’nin hikayelerinden senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi yayın hayatına tüm hızıyla devam ediyor. Çekimleri Eskişehir’de devam eden Gönül Dağı dizisindeki Gönül dağı isminde bir dağ gerçekte yoktur. Gönül Dağı efsanesi dizinin senaryosu gereği kurgulanmış bir efsanedir. Gönül Dağı denince akla ilk gelenlerden biri de Neşet Ertaş’ın aynı isimli türküsüdür.

Gönül Dağı dizisi konusu

Gönül Dağı dizisi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerinde yer aldığı iddialı yapım, Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden senaryolaştırıldı. Peki ama Gönül Dağı dizisi nerede çekilmektedir?