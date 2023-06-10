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Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü çok sayıda yaralı var

Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü çok sayıda yaralı var

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

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Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rus ordusu gece saatlerinde seyir füzeleri, İskender balistik füzeleri ve İran yapımı Shahed-136/131 insansız hava araçlarıyla (İHA) Harkov ve Odessa bölgelerini hedef aldı.

Hava savunma sistemleri 2 seyir füzesi ile 20 İHA'yı düşürdü. İmha edilen İHA parçaları Odessa'da bir apartmana isabet ederken, 3 sivil hayatını kaybetti, hamile bir kadın ve 2 çocuk dahil olmak üzere 27 kişi yaralandı.

Poltava bölgesine gerçekleştiren saldırıda ise Myrhorod askeri havaalanı vurulurken, altyapı ve teçhizatta hasar meydana geldi.i

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