Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanındaki Devlet Konukevi'nde kabul etti. Atatürk Havalimanında gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Manchester City ile Inter Şampiyonlar Ligi kupası için kozlarını İstanbul'da paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele bugün 22:00'de başlayacak.

Tüm dünyanın heyecanla beklediği karşılaşmayı Türkiye'deki futbolseverler TV8 ve EXXEN dijital platformundan canlı izleyebilecek.