BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sinop'ta 30 yaşındaki genç adamı döverek öldürdüler

Sinop'ta 30 yaşındaki genç adamı döverek öldürdüler

SİNOP'un Boyabat ilçesinde 4 kişi tarafından darbedilen Ömür Can Erkeçli (30) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkeçli'yi darbeden 4 şahıs gözaltına alınmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Olay, Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömür Can Erkeçli ile Asım K., Murat K., Hasan K., İbrahim Muhammet S. ve Yasin M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömür Can Erkeçli darbedildi. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Erkeçli kanlar içerisinde yerde kalarak yaralandı.

Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin M. serbest bırakıldı. Asım K., Murat K., Hasan K. ve İbrahim Muhammet S. çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır yaralanan ve Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören Ömür Can Erkeçli hayatını kaybetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çok şaşıracaksınız: Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Onu kimse görmemişti...
Foto Galeri Çok şaşıracaksınız: Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Onu kimse görmemişti... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da ilginç olay: Evde bomba gibi patlayan tüp, konteyneri deldi geçti!
Malatya'da ilginç olay: Evde bomba gibi patlayan tüp, konteyneri deldi geçti!
Gülşen ters köşe yaptı sosyal medya yıkıldı! Sahne kıyafeti yine olay oldu: "Her hali çok güzel"
Gülşen ters köşe yaptı sosyal medya yıkıldı! Sahne kıyafeti yine olay oldu: "Her hali çok güzel"
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Gönül Dağı Elif kim oynuyor, gerçek adı nedir? Elif Hemşire kim, Zümre Meğreli dizileri
Gönül Dağı Elif kim oynuyor, gerçek adı nedir? Elif Hemşire kim, Zümre Meğreli dizileri
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Ukrayna'nı Bakhmut kentinde roller tersine dönüyor
Ukrayna'nı Bakhmut kentinde roller tersine dönüyor
Fatih Erbakan: Milletimiz, ekonomik buhranlarından kurtarılmayı bekliyor
Fatih Erbakan: Milletimiz, ekonomik buhranlarından kurtarılmayı bekliyor
Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastadan güzel haber! Bakan Fahrettin Koca 'Yeni akciğerle ilk nefes' notuyla paylaştı
Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastadan güzel haber! Bakan Fahrettin Koca 'Yeni akciğerle ilk nefes' notuyla paylaştı
Gönül Dağı nerede çekiliyor, hangi şehirde? Gönül Dağı gerçek mi?
Gönül Dağı nerede çekiliyor, hangi şehirde? Gönül Dağı gerçek mi?
Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu: İtalyan devi Nicolo Zaniolo'nun peşinde!
Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu: İtalyan devi Nicolo Zaniolo'nun peşinde!
İstanbul’da feci olay! Çocukların av tüfeğiyle oyunu kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul’da feci olay! Çocukların av tüfeğiyle oyunu kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti