Sinop'ta 30 yaşındaki genç adamı döverek öldürdüler

SİNOP'un Boyabat ilçesinde 4 kişi tarafından darbedilen Ömür Can Erkeçli (30) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkeçli'yi darbeden 4 şahıs gözaltına alınmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abone ol
Olay, Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömür Can Erkeçli ile Asım K., Murat K., Hasan K., İbrahim Muhammet S. ve Yasin M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömür Can Erkeçli darbedildi. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Erkeçli kanlar içerisinde yerde kalarak yaralandı.
Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin M. serbest bırakıldı. Asım K., Murat K., Hasan K. ve İbrahim Muhammet S. çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ağır yaralanan ve Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören Ömür Can Erkeçli hayatını kaybetti.