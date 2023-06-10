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Fenerbahçe’nin Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde yarın İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde yarın saat 20.45’de İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Başaşehir ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin bu maçın kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda izin olan Joshua King ve Miguel Crespo bulunmazken, geçirdiği ameliyat sonrası bireysel çalışmalara başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Lincoln Henrique yer aldı.
Fenerbahçe'de kamp kadrosu şu futbolculardan oluşuyor:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Yiğit Efe Demir, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Lincoln Henrique, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Enner Valencia, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro."

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