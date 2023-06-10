Pendik’te hurda deposunda yangın: Malzemeler alev alev yandı, patlama sesleri duyuldu!

Pendik’te bulunan bir hurda deposunda yangın çıktı. Ara ara patlama seslerinin duyulduğu yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın anları ve patlama sesleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Pendik’te Kavakpınar Mahallesinde bulunan bir hurda deposunda saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan malzemeler alev alev yandı.

Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayılırken ara ara patlama sesleri de duyuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek kontrol altına aldı.

İş yerinde maddi hasar meydana gelirken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Depodaki malzemelerin yanma anları ile duyulan patlama sesleri vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.