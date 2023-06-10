BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  GÜNCEL

Pendik’te hurda deposunda yangın: Malzemeler alev alev yandı, patlama sesleri duyuldu!

Pendik’te hurda deposunda yangın: Malzemeler alev alev yandı, patlama sesleri duyuldu!

Pendik’te bulunan bir hurda deposunda yangın çıktı. Ara ara patlama seslerinin duyulduğu yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın anları ve patlama sesleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abone ol

Pendik’te Kavakpınar Mahallesinde bulunan bir hurda deposunda saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan malzemeler alev alev yandı.

Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayılırken ara ara patlama sesleri de duyuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek kontrol altına aldı.

İş yerinde maddi hasar meydana gelirken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Depodaki malzemelerin yanma anları ile duyulan patlama sesleri vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Okurken kanınız donacak! Eşini parçalara ayırıp düdüklü tencerede pişirdi ve...
Okurken kanınız donacak! Eşini parçalara ayırıp düdüklü tencerede pişirdi ve...
Erzincan'da 1,3 tonluk kurbanlık boğa 'Toro' alıcısını bekliyor
Erzincan'da 1,3 tonluk kurbanlık boğa 'Toro' alıcısını bekliyor
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü çok sayıda yaralı var
Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü çok sayıda yaralı var
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Fenerbahçe’nin Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe’nin Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti
Sinop'ta 30 yaşındaki genç adamı döverek öldürdüler
Sinop'ta 30 yaşındaki genç adamı döverek öldürdüler
Malatya'da ilginç olay: Evde bomba gibi patlayan tüp, konteyneri deldi geçti!
Malatya'da ilginç olay: Evde bomba gibi patlayan tüp, konteyneri deldi geçti!
Gülşen ters köşe yaptı sosyal medya yıkıldı! Sahne kıyafeti yine olay oldu: "Her hali çok güzel"
Gülşen ters köşe yaptı sosyal medya yıkıldı! Sahne kıyafeti yine olay oldu: "Her hali çok güzel"
Gönül Dağı Elif kim oynuyor, gerçek adı nedir? Elif Hemşire kim, Zümre Meğreli dizileri
Gönül Dağı Elif kim oynuyor, gerçek adı nedir? Elif Hemşire kim, Zümre Meğreli dizileri