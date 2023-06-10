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Okurken kanınız donacak! Eşini parçalara ayırıp düdüklü tencerede pişirdi ve...

Okurken kanınız donacak! Eşini parçalara ayırıp düdüklü tencerede pişirdi ve...

HİNDİSTAN'dan gelen haber caniliğin böylesi dedirtti. Bir adam, öldürdüğü eşinin cesedini 20 parçaya ayırarak düdüklü tencerede pişirdi. Vahşet bununla da bitmedi. Cani adam pişirdiği cesedin bir kısmını köpeklere yedirdi.

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Hindistan'da yaşanan bir vahşet, dünya gündeminde geniş yankı buldu. Manoj Shani isimli şahıs, nedeni bilinmeyen bir şekilde 32 yaşındaki eşi Saraswati Vaidya’yı korkunç bir şekilde öldürdü.

Shani, cesedi 3-4 gün sakladıktan sonra eşinin cansız bedenini 20 parçaya ayırdı. Shani'nin eşinin parçalarını düdüklü tencerede kaynattığı ve sonra cesedin parçalarını plastik torbalara doldurduğu belirtildi. Ancak dehşet bununla da bitmedi.

Eşinin cesediyle köpekleri besledi

Shani, eşinin ceset parçalarının bir kısmıyla köpekleri besledi. 4 Haziran'da işlendiği belirtilen cinayetin ardından Manoj Shani gözaltına alındı.

Öte yandan Hint Polis Şefi Shrikant Pathak'ın basına yaptığı açıklamada, sanığın eşini parçalara ayırmak için elektrikli kullandığı belirtildi.

Açıklamada "Vücudun bazı parçaları eksik gibi görünüyor. Sanığın ceset parçalarını kademeli olarak farklı alanlara atmış olabileceğinden şüpheleniyoruz" denildi.

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