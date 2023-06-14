Yusuf Güney Survivor'ı bırakma sebebini açıkladı duyanlar inanmakta güçlük çekti

"Depremi gördüm"

Ünlü şarkıcı, "Arkadaşlarıma depremin yaşanacağını söylemiştim. 'Benim gitmem lazım, burada duramıyorum' demiştim. Her şeyiyle, birebir rüyalarımda yaptığım astral seyahatlerde depremi gördüm. Kalamadım, duramadım. Çok durmak istedim, hatta final koltuğunda oturmak isterdim. Çok saygı duyulacak bir mücadele. Samimi söylüyorum deli işi." ifadelerini kullandı.