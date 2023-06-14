Yusuf Güney Survivor'ı bırakma sebebini açıkladı duyanlar inanmakta güçlük çekti
Survivor 2023 yarışmasına katılan şarkıcı Yusuf Güney, yarışmayı kısa sürede bırakmıştı. Yusuf Güney Survivor'dan ayrılmasının nedenini açıkladı.
Survivor 2023'te ünlüler takımında yer alan Yusuf Güney'in yarışmadan kendi isteğiyle ayrılması gündem olmuştu. Yusuf Güney, Survivor 2023'ü neden bıraktığını ilk kez açıkladı.
Güney, canlı yayınla ekranlara gelen Survivor yarı finalinde ortaya çıktı.
39 yaşındaki şarkıcı, fenomen yarışmadan ayrılma nedenine dair çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.
"Depremi gördüm"
Ünlü şarkıcı, "Arkadaşlarıma depremin yaşanacağını söylemiştim. 'Benim gitmem lazım, burada duramıyorum' demiştim. Her şeyiyle, birebir rüyalarımda yaptığım astral seyahatlerde depremi gördüm. Kalamadım, duramadım. Çok durmak istedim, hatta final koltuğunda oturmak isterdim. Çok saygı duyulacak bir mücadele. Samimi söylüyorum deli işi." ifadelerini kullandı.