Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor: Hayvanlara yem, insanlara şifa oluyor!
TÜRKİYE'de kayıtlı olarak sadece Balıkesir'de ekilen amarant bitkisinden hayvan yemi ve çölyak hastaları için un üretilmesi hedefleniyor. Aztek ve Maya medeniyetlerinden miras amarant bitkisi, az su tüketimi ile de dikkat çekiyor.
Kökeni Hindistan ve Güney Amerika olan amarant bitkisinin Balıkesirli emekli sağlık çalışanı Zerrin Canik tarafından Balya’nın kırsal Ilıca Mahallesi'nde ekimi yapılıyor. Geçtiğimiz yıl ilk olarak deneme ve tohum elde etmek amacıyla amarant bitkisini eken Canik, bu yıl da 30 dekarlık alanda bitkinin ekimini gerçekleştirdi.
Aztek ve Maya uygarlıklarında şifa kaynağı olarak kullanıldığı bilinen ve “ölümsüzlük bitkisi” olarak nitelendirilen amarant bitkisi hayvanlara yem olarak kullanılmasının yanında un ve çayı ile de çölyak hastalarının kullanımına sunuluyor. Vücutta insülin oranını dengelediği de bilinen amarant bitkisinin susuz ortamda yetişmesiyle kuraklık döneminde hayvancılığa katkı sunması hedefleniyor.
“Alternatif yem bitkisi”
Zerrin Canik, amarant bitkisinin susuz üretilmesiyle kuraklık dönemlerinde hayvancılığa büyük katkısının olacağını ifade etti. Canik, bölgede hayvanlara silajlık olarak yetiştirilen mısır yerine susuz alanda da yetiştirilebilen amarant bitkisinin alternatif olacağını belirterek, ”Yöremizde hayvanların bakımı için silajlık mısır ekimi çok fazla olduğundan alternatif yem bitkilerinden amarant bitkisini ekmeyi planladım ve denedim.
Geçen yıl tohum için çalıştık, bu yıl da tarlalarımıza 30 dekar civarında amarant tohumlarımızı serptik. Şu anda amarant tohumlarımız bir ayda büyüdüler ve yaklaşık 45 gün sonra biçme aşamasına geçeceğiz. Ağustosun 15’inde amarant bitkisini biçmeye başlayacağız” diye konuştu.