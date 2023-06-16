Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor: Hayvanlara yem, insanlara şifa oluyor!

Aztek ve Maya uygarlıklarında şifa kaynağı olarak kullanıldığı bilinen ve “ölümsüzlük bitkisi” olarak nitelendirilen amarant bitkisi hayvanlara yem olarak kullanılmasının yanında un ve çayı ile de çölyak hastalarının kullanımına sunuluyor. Vücutta insülin oranını dengelediği de bilinen amarant bitkisinin susuz ortamda yetişmesiyle kuraklık döneminde hayvancılığa katkı sunması hedefleniyor.