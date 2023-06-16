Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'la boşanmasının gerçek nedenini anlattı! Bana 1 yıl önce dedi ki...
Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini bitiren ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, boşanmanın perde arkasını ilk kez açıkladı. "Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim" diyen Mehmet Aslantuğ, "Arzum bana 1 yıl önce şunu söyledi…" deyip gerçekleri duyurdu...
27 yıllık evliliklerini geçen hafta tek celsede sonlandıran Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftiyle ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. Aslantuğ’un hayatında başka biri olduğu iddia edilmişti. İddialar öncesi de Arzum Onan “Ayrılığı Mehmet istedi” demişti.
Arzum Onan'ın 'Ayrılığı Mehmet istedi' sözleri üzerine Mehmet Aslantuğ’dan açıklama geldi. Aslantuğ, boşandığı eşi Azum Onan'la ilgili, "Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim" dedi.
Arzum Onan'ın kendisine yaklaşık bir yıl önce ayrı evde yaşamak istediğini söylediğini belirten Aslantuğ, "Pek kolay olmasa da… Anlayışla, saygıyla karşıladım" diye konuştu.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, ayrılığın perde arkasını tek tek anlattı. İşte o sözler: “Ve bir borç! Çok yalın anlatayım: