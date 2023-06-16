Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'la boşanmasının gerçek nedenini anlattı! Bana 1 yıl önce dedi ki...

27 yıllık evliliklerini geçen hafta tek celsede sonlandıran Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftiyle ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. Aslantuğ’un hayatında başka biri olduğu iddia edilmişti. İddialar öncesi de Arzum Onan “Ayrılığı Mehmet istedi” demişti.