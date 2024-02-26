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DEM Partili Sırrı Sakık, Özgür Özel'e açık açık söyledi: Evet size kaybettireceğiz

DEM Partili Sırrı Sakık, Özgür Özel'e açık açık söyledi: Evet size kaybettireceğiz

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, DEM Parti'nin CHP'ye gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji izlediğini savunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi. Sakık, "Çok doğru söylüyor. Evet size kaybettireceğiz. Size de AKP-MHP faşizmine de kaybettireceğiz. Allah aşkına siz kimsiniz ya? Siz efendi biz köle miyiz? " dedi.

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Halkların Demokratik Partisi'nin (DEM Parti)İzmir adaylarının tanıtımının yapıldığı toplantıya partinin Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın sözleri damga vurdu.

Toplantıda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendilerine yönelik "Bize kaybettirmek üzerine bir strateji var. Bu çok ortada" şeklindeki sözlerini hatırlatan Sakık, CHP'yi, Özel'i ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak şu ifadeleri kullandı: 

'Topal Osman' tepkisi

"Çok doğru söylüyor. Evet size kaybettireceğiz. Size de AKP-MHP faşizmine de kaybettireceğiz. Allah aşkına siz kimsiniz ya? Siz efendi biz köle miyiz? 2019'da size destek sunduk. Bu belediyelerde bir cennet yarattık size. Siz döndünüz Kürtlere cehennem hayatı yaşattınız. İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu seçilir seçilmez 'Topal Osman'ın torunuyum' dedi. Biz de Şeyh Sait, Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Bunları unutuyorlar. Kürdün oyu ile seçileceksin sonra sırtını Kürtlere döneceksin. Biz bunlarla yol yürüyemeyiz. Genel seçimlerde  hesapsız kitapsız demokrasi ve barış için destek sunduk. Ancak onlar gidip Ümit Özdağ ile protokol imzaladılar. Böyle bir partiye nasıl destek veririz? CHP'ye sormak istiyorum. Kürt illerinde ne kadar oy alıyorsunuz ki buralarda aday çıkarıyorsunuz? Bunların hepsi tekçi ve ırkçıdır."

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta TBMM'de gazetecilerle yaptığı basın toplantısında 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin hiçbir talebi olmaksızın AK Parti'ye kaybettirmek için her şeyi yaptığını, 31 Mart seçimlerinde ise tablonun farklı olduğunu söylerken "Bu seçimde gücünü AK Parti'ye değil biraz da muhalefete göstermek talebinde ve görünürde baktığımızda DEM Parti’nin izlediği stratejide kendi sözcüleri, milletvekillerinden okuduğumuz ve yalanlanmayan bir şekilde AK Parti ile 1 Nisan sonrasına yönelik, yani kayyum atama meselesi başta olmak üzere, çeşitli görüşmeler yapılıyor. Bize kazandırmak değil, gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var. Bu çok ortada" ifadelerini kullanmıştı.

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