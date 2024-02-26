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NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'ın kazanmasına yetmedi

NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'ın kazanmasına yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sahasında Oklahoma City Thunder'a 123-110 mağlup oldu.

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NBA'e 11 maçla devam edildi. Alperen'in 19 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Rockets, Thunder'a yenildi.

Sezonun 40. galibiyetini alan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 36 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Chet Holmgren 29, Jalen Williams 22 sayılık katkı verdi.

Rockets'ta Jabari Smith Jr. 20 sayı, 17 ribaunt ve 4 asist, Fred VanVleet ise 20 sayı, 3 ribaunt ve 3 asistle oynadı.

Ömer Faruk, Cedi Osman karşısında kazandı

Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Utah Jazz, Cedi Osman'ın forma giydiği San Antonio Spurs'ü 128-109 yendi.

Her iki milli basketbolcu da maçta 3'er sayı ve 1'er ribauntluk performans sergiledi.

Sabonis, 20. "triple-double" ile tarihe geçti

Sacramento Kings, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 123-107 mağlup ederek bu sezonki 33. galibiyetine ulaştı.

Kings'te De'Aaron Fox 33 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle oynarken, Domantas Sabonis de 17 sayı, 15 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı.

Sabonis, NBA tarihinde Oscar Robertson, Russell Westbrook, Wilt Chamberlain, Nikola Jokic ve James Harden'ın ardından bir sezonda 20 veya daha fazla "triple-double" yapan 6. oyuncu oldu.

Clippers'ta Norman Powell'ın 21 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist, Kawhi Leonard ve James Harden'ın ise 20'şer sayılık katkıları yenilgiyi önleyemedi.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 98-119

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 123-113

Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 133-111

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 105-114

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 103-119

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 110-123

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 109-92

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 106-114

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 128-109

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 80-93

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings 107-123

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