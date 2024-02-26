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İYİ Parti’de bir üst düzey istifa daha! Cem Karakeçili: Meral Akşener en iyi bildiğini var saydığımız notalara da sürekli yanlış basıyor

İYİ Parti’de bir üst düzey istifa daha! Cem Karakeçili: Meral Akşener en iyi bildiğini var saydığımız notalara da sürekli yanlış basıyor

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili "Genel Başkan Sayın Meral Akşener oldukça bilgili bir siyasetçi, fazlasıyla tecrübeli bir orkestra şefi olmasına rağmen en iyi bildiğini zannettiğimiz enstrümanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmekte, en iyi bildiğini var saydığımız notalara da sürekli yanlış basmaktadır" dedi.

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İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. 

Karakeçili "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine Teşekkür ediyorum" notuyla şu paylaşımı yaptı:

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