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Okul çağı çocuğunun altın öğünü kahvaltı

Okul çağı çocuğunun altın öğünü kahvaltı

Pek çok yetişkin genel sağlık için önerilen “aralıklı oruç” modasına uyup beslenmelerinden kahvaltı öğününü silerken, Pediatrist Aysel Açıkgözoğlu, kahvaltının okul çağı çocukları için ‘altın’ değerinde olduğunu hatırlattı.

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Kahvaltının çocukların başarısını olumlu etkilediğini belirten Dr. Açıkgözoğlu, “Kahvaltı yapan çocukların daha geç yoruldukları ve özgüven sahibi oldukları gözlenirken, obezite görülme oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. Anne babalar yapmasa da çocukların kahvaltı yapması mutlaka sağlanmalıdır” dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Açıkgözoğlu, okul çağında beslenme konusunda bilgiler verdi. Sağlıklı bir yaşam için beslenmenin doğumdan yaşlılığa kadar hayatın her döneminde en önemli bir unsur olduğunu kaydeden Dr. Açıkgözoğlu, şöyle konuştu:

“Bebeğimizin doğduğu andan başlayıp ek gıda süreci ile devam eden beslenme serüveni çocuklarımızın okula başlaması, günün büyük kısmını dışarda geçirmesi ve daha bireysel bireyler olması nedeni ile ebeveynleri hayli zorlamaktadır. Okul çağı dediğimiz 6-12 yaş arası, çocuklarda vücut ağırlığı ve boy uzunluğu artışının hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde enerji fazla harcandığı için beslenme bir hayli önem arz etmektedir. Yeterli beslenme ögelerinin olmaması büyüme ve gelişmede olumsuz etki oluşturacaktır. Okul çağı döneminde çocukların metabolik faaliyetleri hızlanacağı için tüketmeleri gereken besinlerin kaliteli ve yeterli olması gerekmektedir. Günlük beslenme programında temel besin maddeleri dediğimiz besinler özellikle bulunmalıdır. Dünya sağlık örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütü, Birleşmiş Milletler Üniversitesi yaptıkları ortak uzlaşı sonucunda çocukların alması gereken besinler 5 ana grupta toplanmıştır. Bunlar ekmek, tahıl, pirinç, makarna grubu, meyve sebze grubu, et tavuk balık grubu, yumurta peynir süt yoğurt grubu ve şeker grubudur.”

“Besin gruplarına dikkat edin”

Dr. Açıkgözoğlu, ekmek, tahıl, makarna grubunun B vitamini, demir, posa ve mineral yönünden iyi bir karbonhidrat kaynağı olduğunu belirtti. Bu besinlerin çocukların beyin fonksiyonları, fiziksel aktiviteleri için gerekli enerjiyi sağlayarak okul başarılarını olumlu etkilediğini kaydeden Açıkgözoğlu, “Ancak bu ürünleri kullanırken tam buğday gibi az işlenmiş veya doğal/doğala en yakın tahıllardan üretilmiş unlu ürünler tercih etmelisiniz” şeklinde belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Meyveler deri, göz, diş eti sağlığı için gereken A ve C vitamini için güzel bir seçenektir. Ayrıca çocukların şeker ve tatlı istekleri için meyveleri tariflerinizde kullanmanız çocuğunuzu mutlu edecektir. Sebzeler ise bitkisel protein ve lif posa içermesi ile çocuğunuzun vücut sağlığına, barsak sistemine oldukça fayda sağlayacaktır. Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri onların güçlü kemiklere, dişlere sahip olmasını sağlayacaktır. Et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar vücut için gerekli protein, demir, B vitamini yönünden oldukça zengindir. Yağlar ve şeker grubu besinleri ise aşırıya kaçmadan ve aralıklı olarak çocuklarımızın öğünlerini eğlenceli hale getirmek için kullanılabilir. Öğrenciler yumurtayı kahvaltıda, et çeşitlerini öğünlerde, kuru yemişleri ara öğünlerde tüketebilirler.”

“Kahvaltıyı atlatmayın”

Öte yandan Dr. Açıkgözoğlu günün önemli bir bölümünü okulda geçiren çocukların altın öğününün kahvaltı olduğunu söyledi. Kahvaltı yapan öğrencilerin daha başarılı olup daha geç yoruldukları ve özgüven sahibi olduklarının gözlendiğini vurgulayan Açıkgözoğlu, “Ayrıca kahvaltı yapan çocuklarda obezite görülme oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla çocuklar güne kahvaltı yaparak başlamalılardır” diye konuştu.

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