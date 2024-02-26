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PKK'lı kadın terörist Türkiye'ye sızmaya çalışırken MİT sayesinde yakalandı!

PKK'lı kadın terörist Türkiye'ye sızmaya çalışırken MİT sayesinde yakalandı!

Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lı Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbaratla yakalandı.

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PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde kadro olarak görev yapan Cudi kod Hüda El Tuma Barış Pınarı Harekatı Alanı’nda yer alan Mebruke’den Türkiye’ye geçiş yapma arayışındaydı.

PKK’lı Hüda El Tuma, MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı SMO/Askeri Polisi tarafından yakalandı.

Yakalanan Cudi kod Hüda El Tuma, Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri cezaevine gönderildi.

Cudi kod Hüda El Tuma Kimdir?

PKK/KCK-PYD/YPG’ye 2019 yılında katıldı. Haseke, Ayn El Arab ve Şeddadi’de eğitimler aldı. Haseke’de YPJ taburlarında faaliyet gösterdi. Barış Pınarı Harekatı döneminde Ras El Ayn’da TSK ve SMO’ya karşı cephede yer aldı.

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