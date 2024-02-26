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İstanbul'da metro bozuldu, yürüyen merdiven ters yönde hareket etti Murat Kurum: 31 Mart’ta beceriksizlik son bulacak

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında sabah saatlerinde yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Yoğunluğun yaşandığı istasyonda yürüye merdiven bir anda ters yöne hareket etti İBB adayı Murat Kurum, metro istasyonlarından görüntüleri paylaşarak "Bu sabah İstanbul. Bunu hak etmiyoruz. 31 Mart’ta beceriksizlik son bulacak, bu çile bitecek." dedi.

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İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, metro sürprizi yaşadı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında bozulan metro nedeniyle insanlar yolda kaldı.

Davutpaşa Metro İstasyonu'ndan çıkmaya çalışan vatandaşların bindiği yürüyen merdiven bir anda ters gitmeye başlayınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Öte yandan İBB adayı Murat Kurum, metro arızasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, Bu sabah İstanbul. Bunu hak etmiyoruz. 31 Mart’ta beceriksizlik son bulacak, bu çile bitecek." ifadelerine yer yerdi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa ve Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Seferler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından normale döndü.

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