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Gram altın rekor kırdı! İslam Memiş altın alacakları uyardı

Gram altın rekor kırdı! İslam Memiş altın alacakları uyardı

Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor. Altının gram fiyatı serbest piyasalarda 2128 lira seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı. Uzmanlara göre bu yükselişin devamı var. İşte altın piyasası...

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Cuma günü, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 32 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 2 bin 33 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 870 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 7 günlük yükseliş serisinin ardından bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 32 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini belirterek, banka yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında yaşananlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:

"Gram altın sert yükselişlerle yeni bir rekor tazeledi. Serbest piyasalarda 2128 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın TL fiyatında 2070-2100 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğim.

Yeni altın alacaklar, alım için fırsat kollayanlar için 2100 lira altına sarkmalarda 2070 lira seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir.

Gram altında ons altın nedenli bir geri çekilme olabilir. Çünkü ons altında teknik olarak tekrar bir satış bekliyorum."

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