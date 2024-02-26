Yalnız yaşayan adam evde korkunç vaziyette bulundu! Satırla öldürülmüş

KONYA'nın Ereğli ilçesinde 67 yaşındaki bir adam, yalnız yaşadığı evinde satırla öldürülmüş halde bulundu.

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Olay, Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Cuma Han (67)'dan bir süre haber alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine adrese polis ve ambulans sevk edildi.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, evde hareketsiz bulunan Cuma Han'ın satırla öldürüldüğünü belirledi.

Cumhuriyet Savcısının ve polisinin olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından Cuma Han'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, cinayeti çözmek için geniş çaplı araştırma başlattı.