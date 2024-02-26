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İstanbul'da, iş hanının güvenlik görevlisinin silahla yaraladığı kişi öldü

İstanbul'da, iş hanının güvenlik görevlisinin silahla yaraladığı kişi öldü

Esenyurt'ta, bir iş hanının güvenlik görevlisinin çıkan tartışmada silahla yaraladığı kişi hastanede hayatını kaybetti.

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Dün akşam, Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir iş hanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdal G. ile buraya girmek isteyen Ferhat S. arasında tartışma çıktı.

Güvenlik görevlisi, tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat S'yi silahıyla vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ferhat S, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri şüpheli Erdal G'yi gözaltına aldı.

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