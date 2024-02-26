Putin, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı! O fotoğrafları yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Putin'in, 70 yaşına giren Erdoğan'ı kutladığı belirtildi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti. Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti.

Putin'in daha önce Erdoğan'a dondurma ısmarladığı görüntüler ise bu telefon görüşmesinden sonra sosyal medyada tekrar gündem oldu.