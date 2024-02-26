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Fatih Erbakan'ın sırrı! Yeniden Refah'a katılan eski AK Partili Şekercioğlu'nu bakın nasıl büyülemiş?

Yeniden Refah Partisi Ümraniye Belediye Başkan adayı Orçun Şekercioğlu, AK Parti'den Yeniden Refah'a geciş sürecini ve Fatih Erbakan'ı gazeteci Hadi Özışık'ın Youtube kanalında anlattı.

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15 Temmuz Gazisi Orçun Şekercioğlu, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak oldukça önemli cümleler sarf etmişti.

AK Parti'den ayrılarak Yeniden Refah Partisi’ne katılan Orçun Şekercioğlu, Yeniden Refah Partisi'ne geçiş sürecini ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı enine boyuna anlattı.

Ümraniye Belediye Başkan adayı Orçun Şekercioğlu, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı gazeteci Hadi Özışık'ın sorularını canlı yayında yanıtladı.

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