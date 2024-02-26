Antalya'da nostalji tramvay hattı çalışmaları hızla ilerliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'nı daha rahat kullanabilmesi için nostalji tramvay hattındaki kot farkını giderdi. Rayların imalatları tamamlanarak çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmaları başladı.

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Engelli bireylerin talepleri doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı ile Selekler arasındaki nostalji tramvay hattında raylar ile kaldırımlar arasındaki kot farkını giderdi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri 350 metrelik hattın ray onarımını tamamlayarak, çevre düzenlemesi ve kaldırım imalatlarına başladı. Bu çalışma ile meydanın engelli vatandaşlar tarafından daha rahat kullanılabilmesine imkan sağlanırken, Cumhuriyet Meydanı'nın estetik görünümünün ve kullanılabilirliğinin artırılması amaçlanıyor.

Çalışma kapsamında Cumhuriyet Caddesi ile Selekler arasında bulunan güneydeki mevcut kaldırımlar da yenilenecek. Ayrıca, 2 bin 100 metrekarelik meydan ve kaldırım düzenlemesi yapılacak. Çalışmaların Mart ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor.