BIST 9.364
DOLAR 31,12
EURO 33,81
ALTIN 2.034,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Birlikte alkol içtiği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Birlikte alkol içtiği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 38 yaşındaki Yaşar Çınar, birlikte alkol içtiği arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çınar (38) ile birlikte alkol içtiği arkadaşı B.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında B.Ö., Çınar’ı bıçaklayarak yaraladı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çınar, burada hayatını kaybetti. Gözaltına alınan B.Ö., jandarmadaki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de 2,5 metrelik ölü yunus bulundu
Mersin'de 2,5 metrelik ölü yunus bulundu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Hayvancılıkta beş yıllık yol haritası açıklandı
Hayvancılıkta beş yıllık yol haritası açıklandı
PFDK, Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ceza verdi!
PFDK, Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ceza verdi!
Özgür Özel'den Palu'daki madende yaşanan göçüğe ilişkin açıklama
Özgür Özel'den Palu'daki madende yaşanan göçüğe ilişkin açıklama
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı
Filistin Başbakanı görevinden istifa etti
Filistin Başbakanı görevinden istifa etti
Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya
Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya
Antalya'da nostalji tramvay hattı çalışmaları hızla ilerliyor
Antalya'da nostalji tramvay hattı çalışmaları hızla ilerliyor
MEB, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıkladı
MEB, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıkladı
İstanbul'da, iş hanının güvenlik görevlisinin silahla yaraladığı kişi öldü
İstanbul'da, iş hanının güvenlik görevlisinin silahla yaraladığı kişi öldü
Kırıkkale'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kırıkkale'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü