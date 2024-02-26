Özgür Özel'den Palu'daki madende yaşanan göçüğe ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin "kaza bir kez daha yüreklerimizi ağzımıza getirdi. Göçük altında bulunan madencimize bir an önce ulaşılması tek temennimizdir." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin tek temennisinin, göçük altında bulunan madenciye bir an önce ulaşılması olduğunu bildirdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz Erzincan İliç'te göçük altındaki madencilerimize ulaşılmadan Elazığ'da krom madeninde meydana gelen kaza bir kez daha yüreklerimizi ağzımıza getirdi. Göçük altında bulunan madencimize bir an önce ulaşılması tek temennimizdir." ifadelerini kullandı.