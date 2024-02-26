Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın, 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu turda yapılacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu maçlarının programı ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

28 Şubat Çarşamba

17.30 Trabzonspor - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

20.45 Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan

29 Şubat Perşembe

20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler