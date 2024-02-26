Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın, 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu turda yapılacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu maçlarının programı ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:
Yarın
20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
28 Şubat Çarşamba
17.30 Trabzonspor - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
20.45 Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan
29 Şubat Perşembe
20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler