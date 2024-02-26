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40 kadar düzensiz göçmen yüzerek Fas'tan İspanya'ya geçti!

40 kadar düzensiz göçmen yüzerek Fas'tan İspanya'ya geçti!

Kuzey Afrika'da, İspanya'ya bağlı olan Ceuta özerk kentinde yaklaşık 40 düzensiz göçmenin, Fas tarafından yüzerek İspanya'ya giriş yaptığı bildirildi.

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İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, 25 Şubat öğlen saatlerinden 26 Şubat sabahına kadar Ceuta'nın kuzeyindeki Benzu bölgesinden 40 kadar düzensiz göçmenin yüzerek İspanya'ya giriş yaptığı belirtildi.

Kötü hava şartlarına rağmen, vücut ısısını korumak için dalgıç kıyafetleriyle denize atlayan ve Fas tarafından yüzerek Ceuta'ya giriş yapan düzensiz göçmenlerin hepsinin Faslı olduğu, aralarında reşit olmayanların da bulunduğu ve dalgalardan dolayı kayalara çarpmadan kaynaklı bazılarının yaralandığı ifade edildi.

Haberde, sivil toplum kuruluşlarının çabalarıyla ilk müdahaleleri yapılan düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarında endişeli bir durumun olmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Güvenlik görevlileri, kötü havaya rağmen rüzgarın yönünden dolayı düzensiz göçmenlerin denizden İspanya tarafına gelişinin kolay olduğunu açıklayarak, son dönemlerde yüzerek yasa dışı geçişlerin artığını ve önlem alınması gerektiğini söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 21 Şubat'ta başkent Rabat'a giderek Fas Kralı 6. Muhammed ve Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ile ayrı ayrı görüşmüştü. Sanchez, İspanya-Fas ilişkilerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadığını söylemişti.

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