Avrupa'nın 5 büyük liginde zirve değişmedi!

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

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İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesindeki yerini korudu.

Real Madrid, Bayer Leverkusen, Inter ve Liverpool'un kayıp yaşamadığı haftada PSG ise bir puana razı oldu.

Real Madrid hata yapmadı

Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı LaLiga'da Real Madrid, sahasında Sevilla'yı Luka Modric'in attığı golle 1-0 yendi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin 81. dakikada gelen golün ardından kenarda değişiklik yapılmasını bekleyen milli futbolcu Arda Güler'i oyuna almaktan vazgeçmesi, maçın konuşulan anlarından biri oldu.

Barcelona, sahasında Getafe'yi 4-0'lık skorla geçerek zirve takibini sürdürdü.

Atletico Madrid ise lig sonuncusu Almeria'ya konuk olduğu maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak son 4 haftada üçüncü kez puan kaybı yaşadı.

LaLiga'da 26. hafta geride kalırken, Real Madrid 65 puanla zirvede yer aldı. Barcelona 57, bir maçı eksik Girona 56 ve Atletico Madrid 52 puanla sıralandı.

Premier Lig'de Liverpool zirvede

Chelsea'yi 1-0 yenerek zafere ulaştığı İngiltere Lig Kupası finali nedeniyle Premier Lig maçını hafta içi oynayan Liverpool, evinde Luton Town'ı 4-1 mağlup etti.

Çok sayıda sakatlık problemi yüzünden birçok as oyuncusundan faydalanamayan Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Luis Diaz ve Harvey Elliott attı.

Son şampiyon Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 1-0 yenerek hata yapmadı.

Arsenal ise evinde Newcastle United'ı 4-1'lik skorla geçti.

Premier Lig'in 26. haftasında 60 puanlı Liverpool liderliğini korudu. "Kırmızılar"ın ardından 59 puanlı Manchester City, 58 puanlı Arsenal ve 52 puanlı Aston Villa sıralandı.

Bayer Leverkusen kazanmaya devam ediyor

Bayer Leverkusen, sahasında Mainz 05'i Granit Xhaka ve Robert Andrich'in golleriyle 2-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Bayern Münih, son dakikalarda Harry Kane'in bulduğu golle evinde Leipzig'i 2-1 mağlup ederek iki maç sonra galip geldi.

İlk 4'e girme mücadelesi veren takımlardan Stuttgart, sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı, Borussia Dortmund ise evinde Hoffenheim'a 3-2 yenildi.

Bundesliga'da 23. haftanın ardından Bayer Leverkusen, 61 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih 53, Stuttgart 47 ve Borussia Dortmund 41 puanla takibe devam etti.

Inter art arda 7. maçını kazandı

Serie A'nın zirvesindeki Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yedek beklediği maçta Lecce'yi deplasmanda 4-0 yendi.

Peş peşe 7. maçını kazanan Inter, Lautaro Martinez (2), Davide Frattesi ve Stefan de Vrij'ın golleriyle galibiyete ulaştı.

Zirvenin en yakın takipçisi Juventus, sahasında Frosinone'yi 2-1 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda milli futbolcu Kenan Yıldız, 62. dakikada oyuna girdi.

Atalanta'yı ağırladığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Milan'ın zirveyle arasındaki fark açılmaya devam etti.

Serie A'nın 26. haftasında bir maçı eksik Inter, 66 puanla zirvede yer aldı. Inter'i 57 puanlı Juventus ve 53 puanlı Milan izledi.

PSG, üç hafta sonra puan kaybetti

Ligue 1'in 23. haftasında lider PSG, sahasında Rennes ile 1-1 berabere kalarak üç hafta sonra puan kaybetti.

Zirve takipçilerinden Brest, deplasmanda Strasbourg'u 3-0'lık skorla geçti.

Monaco'nun Lens deplasmanında 3-2 kazandığı haftada, Nice ise Clermont ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde 54 puanlı PSG, liderliğini sürdürdü. PSG'nin ardından Brest 43, Monaco 41 ve Nice 40 puanla sıralandı.