Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı İsmail Kartal'ın tercihi
Fenerbahçe teknik ekibinin, Kasımpaşa maçında ıslıklanan Rade Krunic'e kulübe yolu görünürken, Mert Hakan Yandaş'ın Fred dönene kadar maçlara ilk 11'de çıkacağı öne sürüldü.Abone ol
Fenerbahçe ligde son olarak Kasımpaşa'yı Kadıköy'de 2-1 mağlup etmişti. Son haftalardaki performansıyla eleştirilen Rade Krunic oyundan alınırken ıslıklanmıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Rade Krunic'le ilgili kararını verdiği öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre deneyimli teknik adam, Rade Krunic'i kulübeye gönderecek.
Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında etkili bir performans ortaya koyan Mert Hakan Yandaş'ın da forma giymeye devam edeceği haber detayında yer aldı.
Mert Hakan'ın Fred takıma dönene kadar maçlara ilk 11'de çıkacağı vurgulandı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş 2 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.