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Etiyopya, Fransız gazeteciyi gözaltına aldı! Kaos planlamakla suçlanıyor!

Etiyopya, Fransız gazeteciyi gözaltına aldı! Kaos planlamakla suçlanıyor!

Etiyopya polisinin ülkede kaos çıkarmayı planlamakla suçladığı Fransız gazeteciyi gözaltına aldığı bildirildi.

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Paris merkezli haber platformu "The Africa Intelligence"tan yapılan açıklamada, başkent Addis Ababa'da görevlendirdikleri Fransa vatandaşı Antoine Galindo'nun 22 Şubat'ta gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, gözaltı süresi 1 Mart'a kadar uzatılan gazetecinin, kaos çıkarmayı planlamakla suçlandığı kaydedildi.

Etiyopya hükümeti, konuya ilişkin açıklama yapmazken uluslararası sivil toplum örgütleri, gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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