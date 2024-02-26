Etiyopya, Fransız gazeteciyi gözaltına aldı! Kaos planlamakla suçlanıyor!

Etiyopya polisinin ülkede kaos çıkarmayı planlamakla suçladığı Fransız gazeteciyi gözaltına aldığı bildirildi.Abone ol
Paris merkezli haber platformu "The Africa Intelligence"tan yapılan açıklamada, başkent Addis Ababa'da görevlendirdikleri Fransa vatandaşı Antoine Galindo'nun 22 Şubat'ta gözaltına alındığı duyuruldu.
Açıklamada, gözaltı süresi 1 Mart'a kadar uzatılan gazetecinin, kaos çıkarmayı planlamakla suçlandığı kaydedildi.
Etiyopya hükümeti, konuya ilişkin açıklama yapmazken uluslararası sivil toplum örgütleri, gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.