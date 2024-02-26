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Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı. Milli futbolcunun Atalanta ve Genoa maçlarını kaçıracağı kaydedildi.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda hafif kas gerilmesi tespit edildi. 30 yaşındaki oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği belirtildi.

İtalyan basını ise Hakan Çalhanoğlu'nun 28 Şubat'ta Atalanta, 4 Mart'ta da Genoa ile yapılacak lig maçlarında oynayamayacağını yazdı.

Milli futbolcu, Inter'in dün Lecce'yi 4-0 yendiği karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

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