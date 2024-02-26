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İmamoğlu 'Katılacağım' dediği açılışa katılmadı! 'Davet' tartışmalarına neden olmuştu

İmamoğlu 'Katılacağım' dediği açılışa katılmadı! 'Davet' tartışmalarına neden olmuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB adayı Murat Kurum arasında 'davet' tartışmalarına neden olan Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemleri açıldı. "Bu davete katılacağım" diyen İmamoğlu'nun açılışa katılmadığı görüldü.

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CHP'nin mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum arasında 'davet' tartışmasına neden olan Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kendisine davet gönderdiğini söylemesi sonrası İBB adayı Murat Kurum davet yalanlamıştı. Bunun üzerine İmamoğlu davet mailini paylaşmış ve açılışa katılacağını söylemişti.

Bugün gerçekleşen açılışa İmamoğlu'nun katılım sağlamaması dikkatlerden kaçmadı.

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