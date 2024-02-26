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POLİTİKA

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda ilk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda ilk sürüşü yaptı.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda siyasi katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi vatman koltuğuna geçerek ilk sürüşü gerçekleştirdi. 

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, 8 istasyondan oluşuyor. Tek yönlü sefer süresi 20 dakika olarak planlanan hattın çevresinde 29 sanatsal yapı yer alıyor.

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