Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya mitinginde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, Akıncı'ya, Kızılelma'ya, ANKA'ya, Altay tankına, çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için beka meselesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Sakarya'da düzenlenen mitingde coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Bu gece idrak edeceğimiz Berat gecenizi tebrik ediyorum. Başta Gazze’deki kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların Allah yardımcısı olsun diye dua ediyorum.



- Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir. Gönül coğrafyamızın her rengini bağrında yaşatan Sakarya'ya sizlerle hasret gidermeye geldim. Sakarya geleceğe güvenle bakmamızın da teminatıdır.

- Milli Mücadele'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da ayakta durarak hainlere geçit vermeyen bu şehir, Türkiye Yüzyılı'nın da parlayan yıldızıdır. Bir dönem bizimle birlikte olup da sonra yolunu ayıranların veya yolunu kaybedenlerin aksine, Sakarya istikametini hiç bozmadı.

Saç saça baş başa kavga ediyorlar

- Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz.

- Ülkenin ikinci büyük partisi, işi gücü bırakmış kendi içinde saç saça baş başa kavga ediyor. Dün Türkiye'yi yönetecek Cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardıkları Genel Başkanlarını çiğneyip gezdiler.



- Cumhurbaşkanı Yardımcısı diye dolaştırdıklarının ne olacakları belli değil. Kongredeki şaibeleri aday belirlemedeki kavgalar izledi.

- Kıyamet kopsa, millet feveran etse umurlarında değil. Kendi şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Tek parti döneminden beri böyleydiler.

- Milletimizden 31 Mart'ta sandıkta desteği, siyasi rant paylaşımı değil, bu vizyonu hayata geçirmek için talep ediyoruz.

Artık içerde terör örgütleri kalmadı

- Artık içerde terör örgütleri kalmadı. Hepsi de terk ettiler. Sınır ötesi harekatlarla senaryoyu yırtıp attık. İHA’larla SİHA’larla Akıncılarla bunları yok ettik. Mağaralarda yok ettik.

- Şimdi en son olarak KAAN’ı çıkardık. KAAN’la gökyüzü ile buluştuk. Nerede bir terörist varsa buluyoruz başını eziyoruz. Türkiye için güçlü olmak mecburiyettir. Bizi düşmanlarımıza karşı koruyacak olan kendi imkan ve kabiliyetlerimizdir.

Bu gururu yamayanlar var!

- Dünyada 5. nesil savaş uçağı yapabilen 4 ülke arasına girmemizin gururunu yaşamayanlar, dönüp kalplerindeki ülke ve millet sevgisini bir sorgulasın. Nerede bir terörist varsa buluyoruz başını eziyoruz. Türkiye için güçlü olmak mecburiyettir. Bizi düşmanlarımıza karşı koruyacak olan kendi imkan ve kabiliyetlerimizdir.

Füze sistemleri beka meselesidir

- BM işlevini yapmıyor. Batılı güçler İsrail'e destek veriyor. Tam 140 gündür İsrail'in işlediği insanlık suçlarını sadece seyrediyorlar. Öyle ki BM Güvenlik Konseyi, İsrail'e acil ateşkes çağrısı yapmıyor, yapamıyor. BM, İsrail’e acil ateşkes çağrısı yapmıyor, yapamıyor.

- Bizim başımıza da felaket gelse bundan farklı olmayacaktır. Terörle mücadelede ihtiyacımız olan silahları vermediler. Biz tabancamızı yapmaya başladık şimdi onlar bizden istiyor. KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, Akıncı'ya, Kızılelma'ya, ANKA'ya, Altay tankına, çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için beka meselesidir.

Sakarya'ya yapılan yatırımlar...

Ülkemizin her karış toprağı yatırımlardan istifade etti. Sakarya’ya 183 milyar liralık yatırım yaptık. 88 spor tesisi inşa ettik. 4.5 milyar tutarında ihtiyaç sahiplerine kaynak aktardık. 23 hastanenin olduğu 59 sağlık tesisini açtık. Sakarya'yı hızlı tren ile kavuşturduk. 2 baraj, 4 gölet, 4 hidroelektrik santral inşa ettik.