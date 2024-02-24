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Metruk evden gelen ses komşuları seferber etti! Görenler gözlerine inanamadı...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde metruk bir evin merdivenine terk edilmiş olarak bulunan yeni doğmuş bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da dün öğlen saatlerinde Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’ndeki metruk evin merdivenlerindeki poşet içerisinde terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Metruk evden alınan erkek bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bebeği oraya bırakan kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.

Bebeğin mahalleliler tarafından bulunma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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