Metruk evden gelen ses komşuları seferber etti! Görenler gözlerine inanamadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarp ve Rümeysa ile ilgi çeken diyaloğu

Ekrem İmamoğlu: Tansu Çiller, 13 bin metrekare arazisine ballı börek imar çıkarttığı için Kurum'u destekliyor

Belediye başkan adayından 'evlenecek kadın bulmasını' istedi! Enver Yılmaz bakın ne yaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli mitinginde muhalefeti eleştirdi: Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler

Murat Kurum'dan Fox muhabirine tepki: Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor