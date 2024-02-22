BIST 9.347
DOLAR 31,07
EURO 33,68
ALTIN 2.024,09
YEREL

Zile basıp saklandı, kapıyı açan dedesini vurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

 İzmir’in Bayraklı ilçesinde zile basıp saklanan torun, kapıyı açan 74 yaşındaki dedesini tabancayla bacağından vurdu.Şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Dedesinin ikamet ettiği adrese giden K.E.K. (17), zile basıp ardından saklandı. Bir süre sonra kapıyı açan 74 yaşındaki dedesi M.A.’yı gören K.E.K., koşar adımlarla yanına gittiği dedesini bacağından tabancayla vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı dede, ambulansa alınarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan K.E.K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erzurum'da aç kalan tilkiyi kraker ve sucukla beslediler
Erzurum'da aç kalan tilkiyi kraker ve sucukla beslediler
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Üzerinde 'Bana dua edin onunla evleneyim' yazan kutudan su dağıttı!
Üzerinde 'Bana dua edin onunla evleneyim' yazan kutudan su dağıttı!
Böyle anne olmaz olsun! 3 yaşındaki kızına içki içirip, işkence etti
Böyle anne olmaz olsun! 3 yaşındaki kızına içki içirip, işkence etti
Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada
Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada
Kafes-45 operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı
Kafes-45 operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı
Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Bozkurt'tan torpille işe girme yorumu: Kul hakkı ama kazancı helaldir
Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Bozkurt'tan torpille işe girme yorumu: Kul hakkı ama kazancı helaldir
İBB ekipleri tarafından Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un afişleri teker teker toplatıldı
İBB ekipleri tarafından Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un afişleri teker teker toplatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaan açıklaması
Şahinler çetesine yeni operasyon: Çete lideri yatak odasındaki gizli bölmede böyle yakalandı
Şahinler çetesine yeni operasyon: Çete lideri yatak odasındaki gizli bölmede böyle yakalandı
Özgür Özel'in yanına yaklaşıp söyledi: "Gösterdiğiniz ilgiyi Serik'e de gösterin"
Özgür Özel'in yanına yaklaşıp söyledi: "Gösterdiğiniz ilgiyi Serik'e de gösterin"
KAAN ilk kez havalandı, gökyüzünde süzüldü, ardından iniş yaptı! Savunma Sanayii Başkanı Görgün o anları paylaştı
KAAN ilk kez havalandı, gökyüzünde süzüldü, ardından iniş yaptı! Savunma Sanayii Başkanı Görgün o anları paylaştı