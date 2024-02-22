Zile basıp saklandı, kapıyı açan dedesini vurdu
İzmir’in Bayraklı ilçesinde zile basıp saklanan torun, kapıyı açan 74 yaşındaki dedesini tabancayla bacağından vurdu.Şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Olay, dün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Dedesinin ikamet ettiği adrese giden K.E.K. (17), zile basıp ardından saklandı. Bir süre sonra kapıyı açan 74 yaşındaki dedesi M.A.’yı gören K.E.K., koşar adımlarla yanına gittiği dedesini bacağından tabancayla vurdu.
İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı dede, ambulansa alınarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan K.E.K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.