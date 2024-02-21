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Altın madeni faciasında aramalar durduruldu! Ali Yerlikaya: "Güvenli çalışma imkanı sağlanana kadar..."

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'e ait altın madeni faciasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları durduruldu. Kararı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 9 işçinin toprak altında kaldığı Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni faciasıyla ilgili açıklama yaptı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toprak altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetlerine "güvenli çalışma imkanı sağlanıncaya kadar" ara verildiğini duyurdu. 

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