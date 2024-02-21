Dehşet anları kamerada! Uyuşturucu parası vermiyorlar diye üvey annesini küçük kızının gözleri önünde öldürdü

İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu kullandığı iddia edilen Ö.Y.(24), uyuşturucu parası için tehdit ettiği ailesi kendisini evde istemediği için üvey annesini sokağın ortasında kafasından vurarak öldürdü… Küçük kızının gözleri önünde işlenen cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da uyuşturucu cinayeti. Olay, saat 12.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özkan Y. yolda kızıyla birlikte yürüyen üvey annesi Dilek Y.'yi başından silahla vurdu. Kız kardeşinin yanında üvey annesini vuran Özkan Y., daha sonra kayıplara karıştı.

Küçük kızın çığlıkları üzerine...

Kadının yere düştüğünü gören kızının çığlığı ile vatandaşlar caddede toplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilek Y.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uyuşturucu parası için ailesini tehdit etmiş

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Ö.Y'nin (24), uyuşturucu parası için tehdit ailesini tehdit ettiği, bu sebeple de evden kovulduğu iddia edildi. Eve alınmayan ve uyuşturucu parası verilmeyen Ö.Y., sokak ortasında vahyete imza attı.

Çocuğun 'Annem' diye bağırmasından sonra...

Yaşananlara tanık olan mahalle sakinlerinden Celil Akbal, “Oturdum, bir patlama sesi geldi. Çok güçlü bir silah sesi değildi, basit bir silah sesiydi. İlk başta fark etmedim, çocuğun 'Annem' diye bağırmasından sonra baktım, vuran kişi aşağı doğru yürüyüp gitti. Oradan köşeden döndü gitti. Sonra da olay yerine polisler geldi. Onun arkasından ambulans geldi. Kadın kısa mesafeden vurulduğu için oraya yığıldı" dedi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın kızı ile birlikte yürüyen üvey annesini takip edip bir anda silahla vurup kaçtığı görülüyor. Annesinin yanında olan küçük kız ise elleri ile başını tutarak çığlık atıyor.