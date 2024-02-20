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Bir anda gaza fazla basan sürücü yaşlı kadını ezdi! Korkunç anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan’da park yerinden çıkmaya çalışırken bir anda gaza fazla basan sürücü, yolda yürüyen 85 yaşındaki yaşlı kadını ezdi. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı. Feci kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 16 Şubat Cuma günü Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otomobili park ettiği yerden çıkarmaya çalışan H.V. isimli sürücü, yanlışlıkla gaza bastı. Bu sırada bir anda aracın hakimiyetini kaybeden sürücü yolda yürüyen 85 yaşındaki S.T. isimli kadına çarptı.

Yaşlı kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle kadını altına alan otomobil, dükkana çarparak durabildi. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polisin park yerinden çıkarken bir anda hızlandığı ardından yolda yürüyen yaşlı kadına çarptığı görülüyor. Öte yandan kazanın ardından sürücünün gözaltına alındığı, yaşlı kadının da hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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