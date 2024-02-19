Cemal Enginyurt'tan Meral Akşener'e tehdit! Seni de ablanı da sokağa çıkmaz ederim

Demokrat Parti İstanul milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti GİK üyesi Bilal Uzun'a, "Seni de ablanı da (Meral Akşener) sokağa çıkmaz ederim. İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili konuştuklarınız ortada, neler aldıklarınızı konuşmaya başlarsam sokağa çıkamazsınız" diye çıkıştı...

Halk TV ekranlarında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, kendisine "alçak" diyen İYİ Parti GİK üyesi Bilal Uzun'u tehdit etti. Uzun'a "Seni de ablanı da (Meral Akşener) sokağa çıkmaz ederim" diye seslenen Enginyurt, "İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili konuştuklarınız ortada, neler aldıklarınızı konuşmaya başlarsam sokağa çıkamazsınız" diye çıkıştı...

Cemal Enginyurt'un canlı yayındaki açıklamaları şöyle:

Haddini aşma. Edepsizlik yapma...

- Bilal Uzun diye birisi bana tweet atmış. Meral Akşener'in 'kumar masası' dediğini ispat etmeyen alçaktır' demiş. O 'alçak' lafını misliyle iade ediyorum. Seni de ablanı (Meral Akşener) da sokağa çıkmaz ederim. Haddini aşma. Edepsizlik yapma.

Ben neler aldığınızı konuşmaya başlarsam!

- Burada Ekrem İmamoğlu'yla ilgili Mansur Yavaş ile ilgili söyledikleriniz ortada. Ben neler aldığınızı konuşmaya başlarsam. Ben sadece ve sadece birilerine zarar vermemek adına susuyorum.

Ablanızı da Fatih Akşener'i de iyi tanıyorum

- Ben normalde ablanızı iyi tanıyorum. Ne yaptığınızı iyi biliyorum. Fatih Akşener'i iyi tanıyorum. Bilal Uzun haddini aşma sosyal medyada yazana kadar buyur Halk TV ekranlarında yada istediğin ekranlarda gel tartışalım. Bu davranış sadece ve sadece nefreti artırır.

MHP sizi kapı dışına koymasaydı...

- Bir de utanmadan diyor ki, 'Partinizin oyu olmadığını gördünüz. Onun için destekleme kararı aldınız. MHP sizi atmasaydı, hala AKP'de olacaktınız. MHP sizi kapı dışına koymasaydı, parti kuramayacaktınız' diyor..."