Yeniden Refah Adayı Kasım Gülpınar'ın şok ses kaydı! HDP’lilere çalışmazsam en adiyim! AK Parti ile hesaplaşmam lazım

ŞANLIURFA adayı gösterilmeyince AK Parti MKYK üyeliği ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'ndan istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir belediye Başkan adayı olan Kasım Gülpınar'ın internete düşen ses kaldı olay oldu. Gülpınar'ın, AK Parti'yi kastederek, "Vallaha billaha aleyhte çalışacağım. Yemin ediyorum yapacağım. HDP'lilere çalışmazsam en adiyim. Bunlarla hesaplaşmam lazım, bunun hesabını görmem lazım" dediği duyuluyor.

AK Parti'nin Şanlıurfa'da bir dönem daha büyükşehir belediye başkan adayı olarak Zeynel Abidin Beyazgül'ü aday göstermesi üzerine AK Parti MKYK üyeliği ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'ndan istifa eden Kasım Gülpınar, Fatih Erbakan tarafından Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Sabah gazetesi ses kaydını duyurdu

Sabah'ın haberine göre, Gülpınar'ın adaylığı üzerine CHP de, tüm illerde aday çıkarmasına rağmen bir tek Şanlıurfa'da aday göstermeme kararı aldı. CHP'nin Gülpınar'ı destekleyeceği öğrenilirken, Gülpınar'ın aslında seçim kazanma niyeti olmadığı ve seçimi DEM Parti adayına kazandırmak istediği de bir ses kaydıyla ortaya çıktı.

HDP'lilerle çalışmazsam en adiyim!

Gülpınar'ın, aday gösterilmeden önce AK Parti eski Siverek İlçe Başkanı İlhan Çelik'le yaptığı konuşmanın ses kaldı, sosyal medyada bazı hesaplar tarafndan paylaşıldı. Gülpınar'ın o konuşmada, "Vallaha billaha aleyhte çalışacağım. Yemin ediyorum yapacağım. HDP'lilere çalışmazsam en adiyim. Bunlarla hesaplaşmam lazım, bunun hesabını görmem lazım" ifadelerini kullandığı görüldü.

Siverek Belediyesi'nin imkanlarıyla...

Öte yandan Kasım Gülpınar'ın seçim çalışmaları için Siverek Belediyesi'nin kaynaklarını da kullandığı iddia edildi. Gülpınar'ın Siverek ilçesinde aşiretlerle belediyeye nüfuz etme çabalarının da 2020 yılında başladığı öğrenildi. 2020 yılının Kasım ayında AK Parti Siverek Belediye Meclis Üyesi İhsan Özeyranlı ile oğlu, belediye binasında eski Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları ile tartışmıştı.

O kavga sonrası her şey değişti!

Özeyranlı'nın oğlu, tabanca ile Yıldızoğulları'na dört el ateş ederek yaralarken, bu saldırıdan bir gün sonra da Başkan Şeyhmus Aydın istifa ettirildi. Bu istifaya yönelik baskının Kasım Gülpınar tarafından yapıldığı iddia edilirken, hemen peşine kentte kaymakam, emniyet müdürü, müftü, tapu ve tarım müdürleri de görevden alındı.

Aday gösterilmesinde etki edip...

2019 yerel seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın aday gösterilmesinde etkili rol oynadığı için belediyede hakimiyetini kuran Gülpınar'ın belediyede hukuk danışmanına oğlu ile birlikte saldırı düzenleyen İhsan Özeyranlı'yı da belediye başkan yardımcısı yaptırdığı ifade edildi. Öte yandan Gülpınar'ın AK Parti'den istifa etmesinin ardından Ayşe Çakmak'ın da istifa etmek istediği ancak, seçim çalışmasında belediye kaynaklarının kullanılma amacından dolayı Gülpınar'ın, Çakmak'ın istifa etmesine müsaade etmediği kaydedildi. AK Parti, Mart 2024 seçimlerinde Ayşe Çakmak'ı da aday göstermedi.