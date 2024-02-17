İşte Murat Kurum'un İstanbul için planladığı projeler! 'Size sözümüz var' notuyla paylaştı
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, ‘İstanbul Vizyonu’ kapsamında açıkladığı projelerin tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum paylaşımına "Size sözümüz var" ifadesini ekledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum’un, ‘İstanbul Vizyonu’ kapsamında açıkladığı projelerin tanıtım filmi hazırlandı. Filmde, Kurum’un ulaştırmadan, kentsel dönüşüme megakent için planladığı projeler 'Söz Verdik' sloganı ile sıralandı.
Murat Kurum, söz konusu tanıtım filmini sosyal medya hesabından "Size sözümüz var." notuyla paylaştı.