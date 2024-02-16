BIST 9.242
DOLAR 30,82
EURO 33,20
ALTIN 1.987,42
SEÇİM

Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na şok sözler! 'Bunlar çürümüş adamlar'

Belediye başkan adayı gösterilmediği için CHP'den istifa ettiği konuşulan Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler. 31 Mart'ta İmamoğlu'na destek olup olmayacağı sorulan Gürsel Tekin, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Neyine destek olacağım" dedi.

CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu'na karşı adeta savaş ilan etti. İstanbul'da ilçe belediye başkan adayı gösterilmediği için partiden istifa ettiği de konuşulan Gürsel Tekin, Habertürk canlı yayınında İmamoğlu'nu 'çürümüş adam' ilan etti.

Habertürk canlı yayınına bağlanan Gürsel Tekin, "İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?" sorusu üzerine açtı ağzını yumdu gözünü. Tekin, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Acun Ilıcalı'ya: Survivor'dan daha büyük günah işliyorsun
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Acun Ilıcalı'ya: Survivor'dan daha büyük günah işliyorsun
Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında tartıştı: Bir saat konuşulur mu lan
Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında tartıştı: Bir saat konuşulur mu lan
Batan gemide çalışan tek kadındı! Son paylaşımı: “Benden bir tane daha yok”
Batan gemide çalışan tek kadındı! Son paylaşımı: “Benden bir tane daha yok”
Özel bakım merkezinde yaşlı adamı komalık ettiler
Özel bakım merkezinde yaşlı adamı komalık ettiler
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin son görüntüsü ortaya çıktı
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin son görüntüsü ortaya çıktı
Erzincan'da toprak altında kalan işçileri arama çalışmaları sürüyor! Dronlar toprağın 30 metre altını tarıyor
Erzincan'da toprak altında kalan işçileri arama çalışmaları sürüyor! Dronlar toprağın 30 metre altını tarıyor
Esenyurt’ta otobüste taciz iddiasına dayak
Esenyurt’ta otobüste taciz iddiasına dayak
Gürsel Tekin istifa sürecini anlattı, böyle isyan etti: Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım
Gürsel Tekin istifa sürecini anlattı, böyle isyan etti: Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi