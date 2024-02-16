Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na şok sözler! 'Bunlar çürümüş adamlar'

Belediye başkan adayı gösterilmediği için CHP'den istifa ettiği konuşulan Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler. 31 Mart'ta İmamoğlu'na destek olup olmayacağı sorulan Gürsel Tekin, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Neyine destek olacağım" dedi.

CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu'na karşı adeta savaş ilan etti. İstanbul'da ilçe belediye başkan adayı gösterilmediği için partiden istifa ettiği de konuşulan Gürsel Tekin, Habertürk canlı yayınında İmamoğlu'nu 'çürümüş adam' ilan etti.

Habertürk canlı yayınına bağlanan Gürsel Tekin, "İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?" sorusu üzerine açtı ağzını yumdu gözünü. Tekin, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." dedi.