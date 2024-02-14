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POLİTİKA

Ümit Özdağ Erzincan'a maden ocağına gaz maskesiyle gitti maskesiz olan herkes zehirleniyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, provokasyonda gaza bastı. Özdağ, Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağı sahasına gaz maskesiyle girmek isteyince Jandarma tarafından durduruldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kamuoyunu germeye korkutmaya son sürat devam ediyor.

Mülteci sorununda halkı kışkırtmak, nefret tohumları ekmekle suçlanan  Özdağ, bu kez tepki çeken bir başka eylemle sahnedeydi.

Özdağ, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı altın madeni ocağı sahasına özel kıyafetler ve gaz maskesi ile girmek istedi.

Jandarma tarafından durdurulan Özdağ, burada partililer ile şov yaptı. Diğer parti temsilcilerinin içeride olduğunu söyleyen Özdağ, "Önemli değil, daha önce geldik gelmeye de devam edeceğiz" dedi. 

"Havada siyanür var"

Bir partilinin "Başkanım bu kadar vahim olduğunun farkında değildik, havada siyanür var. Buraya gelince farkettik" demesi dikkat çekti.  

Yine bir başka partilinin ise "Şu anda maskesiz olan herkes zehirleniyor" dediği duyuldu.

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